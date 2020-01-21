Гигантского ящера размером с автомобиль вывели на Дворцовую площадь

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:38:18+03:00

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Гигантский ящер, словно сошедший со страниц фантастических фильмов, появился на Дворцовой площади в Петербурге, с которым можно сфотографироваться за 500 рублей. Животное, размером с автомобиль, а то и микроавтобус, «привел» в центр города известный петербургский художник Вадим Соловьев с помощью современных 3D технологий. Разумеется, ящер не настоящий, однако на видео он выглядит очень реально.

- Терпеть не могу, когда животных эксплуатируют для заработка на туристах. И, если этот гигантский гм-ящер хотя бы может сожрать своего эксплуататора, то у других зверюх не всегда есть такая возможность, - написал в своем Instagram художник.

Свою арт анимацию Соловьев сделал специально для того, чтобы привлечь внимание петербуржцев и гостей города к проблеме эксплуатации животных. Он отметил, что не следует поощрять подобные предложения, чтобы не давать зарабатывать людям на несчастных зверюшках.

- Свободу гигантским ящерицам, - добавил художник.

solovyewadim Гигантский ящер появился на Дворцовой пощади

ИСТОЧНИК KP.RU