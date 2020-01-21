2020-01-21T09:38:18+03:00
Общество

Гигантского ящера размером с автомобиль вывели на Дворцовую площадь

Сфотографироваться с необычным животным предлагается за 500 рублей [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Гигантский ящер "приполз" на Дворцовую площадь в ПетербургеГигантский ящер "приполз" на Дворцовую площадь в ПетербургеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Гигантский ящер, словно сошедший со страниц фантастических фильмов, появился на Дворцовой площади в Петербурге, с которым можно сфотографироваться за 500 рублей. Животное, размером с автомобиль, а то и микроавтобус, «привел» в центр города известный петербургский художник Вадим Соловьев с помощью современных 3D технологий. Разумеется, ящер не настоящий, однако на видео он выглядит очень реально.

- Терпеть не могу, когда животных эксплуатируют для заработка на туристах. И, если этот гигантский гм-ящер хотя бы может сожрать своего эксплуататора, то у других зверюх не всегда есть такая возможность, - написал в своем Instagram художник.

Свою арт анимацию Соловьев сделал специально для того, чтобы привлечь внимание петербуржцев и гостей города к проблеме эксплуатации животных. Он отметил, что не следует поощрять подобные предложения, чтобы не давать зарабатывать людям на несчастных зверюшках.

- Свободу гигантским ящерицам, - добавил художник.

solovyewadimsolovyewadim
Гигантский ящер появился на Дворцовой пощади
177 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24