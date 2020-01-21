Трассу «Магистральная» в Ленобласти перекроют из-за марафона «Дорога жизни»

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:09:12+03:00

Участок шоссе будет недоступен для проезда в течение одного часа 26 января 2020 года

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В понедельник, 27 января 2020 года, Петербург отметит 76-ю годовщину полного снятия фашистской блокады Ленинграда. А накануне, 26 января, в Ленинградской области состоится 51-й международный зимний марафон «Дорога жизни». В связи с этим будет закрыта для движения транспорта трасса «Магистральная».

- Участок федеральной автомобильной дороги «Магистральная», входящий в состав «Скандинавии», будет полностью перекрыт на один час 26 января 2020 года в районе поселка Борисова Грива с 12 до 13 часов дня, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Принять участие в марафоне может каждый желающий. Для неподготовленных горожан есть облегченный вариант трассы в 5 километров, а опытным бегунам предлагается пробежать маршрут от Ладожского озера, памятника «Разорванное кольцо», и до монумента «Цветок жизни». Старт в 11:30 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU