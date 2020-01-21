В Невском районе девушку убило током от фонарного столба

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:16:30+03:00

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Полиция Невского района выясняет обстоятельства трагической смерти 24-летней девушки, чье тело было найдено вечером понедельника на проспекте Обуховской обороны. Погибшая лежала у фонарного столба, рядом с оголенными проводами.

- 20 января в 04:01 поступило сообщение о том,

что дома 269/2 по проспекту Обуховской Обороны обнаружен труп девушки. Прибывшие на место оперативники установили, что на теле погибшей имеются следы поражения электрическим током, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Известно, что в полицию позвонила подруга погибшей . Она была обеспокоена, что знакомая не пришла домой и отправилась на ее поиски. Неподалеку от дома она наткнулась на труп 24-летней девушки и сразу набрала 112.

Известно, что погибшая - уроженка Липецка, в Петербурге она жила в Рабфаковском переулке и официально нигде не работала. Сейчас ее тело направлено в морг. По факту трагедии заведено дело по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Отвечать по ней, видимо, придется коммунальщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU