2020-01-21T13:33:29+03:00
Происшествия

Два человека обгорели до состояния скелетов при пожаре в Ленобласти

Трагедия произошла в садоводстве «Восход-2» под Кировском
Петр КИБЕР
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При пожаре в садоводстве под Кировском погибли два человека.При пожаре в садоводстве под Кировском погибли два человека.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полиция Кировского района Ленинградской области устанавливает обстоятельства смерти двух человек, чьи останки были найдены при разборе завалов в сгоревшем дачном доме. Трагедия произошла в ночь на 20 января в садоводстве «Восход-2».

- В 4:55 поступило сообщение что при пожаре в массиве Восход Кировского района было обнаружено тело погибшего, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Уже при свете дня на место происшествия приехал участковый, который при осмотре пепелища у печки нашел два скелета.

По предварительной версии, пожар возник из-за дровяной печки. Сам дом сгорел полностью. Есть в гибели людей криминальный след, или это несчастный случай, сейчас выясняют полицейские. Соседи погибших, которые и вызвали пожарных, ничего подозрительного не заметили.

Председатель садоводческого товарищества пока на телефонные звонки не отвечает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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