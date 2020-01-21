23-летний детский футбольный тренер внезапно умер в Петербурге

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:36:18+03:00

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Смерть - это всегда трагедия, а в особенности, когда уходят молодые и полные сил люди. Так, в середине января в Петербурге внезапно умер 23-летний футболист и тренер детской спортшколы.

- 14 января 2020 года от остановки сердца скоропостижно скончался инструктор Центра спорта Выборгского района Сергей Олегович Багрецов. Сергею было всего 23 года, - говорится в сообщении Центра на странице «ВКонтакте».

Известно, что Сергей Багрецов был уроженцем Мурманска, с детства профессионально занимался футболом, выступал в командах: СДЮШОР «Зенит», ДФК «Север» (Мурманск), ФК «Кандалакша» (Мурманская область), однако из-за травмы был вынужден завершить карьеру игрока.

В Петербурге он постоянно жил и работал последние три года. В Выборгском спортцентре тренировал детей разных возрастов – от малышей до подростков. Всегда говорил, что его задача – привить ребятам интерес к футболу, желание играть, развиваться и учиться новому.

Сотрудники Центра спорта Выборгского района выражают искренние соболезнования родным и близким Сергея.

ИСТОЧНИК KP.RU