2020-01-21T15:59:00+03:00
Общество

Река Фонтанка вышла из берегов и затопила спуски

Из-за сильного западного ветра поднялся уровень воды в водоемах Петербурга [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге река Фонтанка вышла из береговВ Петербурге река Фонтанка вышла из береговФото: СОЦСЕТИ
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С начала недели в Петербурге бушуют сильные ветра – порывы достигают 15-18 метров в секунду. Накануне, 20 января 2020 года, руководство комплекса защитных сооружений временно закрывали часть створок дамбы, чтобы предотвратить подтопление. Однако в среду, 21 января, воды реки Фонтанки все же вышли из берегов и подтопили гранитные спуски. Фотографиями мини потопа петербуржцы делятся в соцсетях.

- У Малой Невки тоже прибавилось, - отметили комментаторы, обсуждая снимки.

Затоплены гранитные спуски Фото: СОЦСЕТИ

Затоплены гранитные спускиФото: СОЦСЕТИ

Также горожане отмечают, что немного подтопило и набережную Макарова, а также стрелку Васильевского острова.

Тем временем, по данным Горного института, уровень воды в Неве далеко не критический. С 14 часов до 15:30 река «поднялась» до отметки в 113 сантиметров. После вода начала немного убывать. На 16:00 уровень опустился до отметки в 109 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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