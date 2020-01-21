2020-01-21T16:01:54+03:00
Общество

Вход в парки Петергофа закрыли из-за сильного ветра

21 января днем ожидаются порывы до 18 метров в секунду
Петр КИБЕР
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В парках Петродворца пустынно. И несезон и вход из-за ветра закрыли. Не то, что летом.В парках Петродворца пустынно. И несезон и вход из-за ветра закрыли. Не то, что летом.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В парках Петергофа пустынно. Причиной тому и не самый туристический сезон и погода, из-за которой вход на территорию музея-заповедника оказался закрыт. Опасения музейщиков вызвал сильный ветер, порывы которого достигали 18 метров в секунду.

- Дорогие посетители! Сегодня сильный ветер, местами доходящий до 18 м/с, поэтому мы закрыли вход в парки. Простите за неудобства, надеемся, что завтрашний день будет более расположен к прогулкам. 21 января войти в парки музея-заповедника нельзя! - сообщает пресс-служба НМЦ «Петергоф» на официальной странице «ВКонтакте».

Напомним, что об усилении ветра, особенно в прибрежных районах, предупреждало городское управление МЧС.

Стоит ждать резких порывов и завтра, 22 января. На среду синоптики обещают петербуржцам облачную погоду с небольшим мокрым снегом и от-1 до +1 в течение суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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