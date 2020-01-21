«Зенит» объявил о создании профессиональной женской команды

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:33:45+03:00

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Вторая неожиданная за сутки новость пришла из стана петербургского «Зенита». Сначала стало известно о том, что Александр Кокорин проведет остаток сезона в аренде в «Сочи», а на этот раз клуб с берегов Невы объявил о создании новой профессиональной футбольной команды. Женской команды. В турнирах девушки будут участвовать уже с 2020 года.

- Петербургская команда заявлена для участия в чемпионате и Кубке России (среди женщин) в сезоне 2020 года. Расписание матчей, а также информация о месте их проведения будут опубликованы дополнительно, - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Известно, что тренировать девушек будет Ольга Порядина.

- Она известная футболистка, играла на очень приличном уровне, у нее хороший тренерский опыт, а самое главное — есть огромное желание двигаться вперед, собрать хорошую команду, - заявил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. - Это перспективный специалист.

Он также отметил, что тема женского футбола становится все более важной и в УЕФА, и в ФИФА, причем речь идет о деньгах, выделяемых на развитие. То есть просто альтруизмом действия «Зенита» назвать нельзя.

Справка КП:

Ольга Порядина является уроженкой Воронежа и воспитанницей местной «Энергии». Также играла за ФК «Кубаночка» (Краснодар), «Лада» (Тольятти), «Россиянка» (Московская область).

5-кратная чемпионка России, 9-кратная обладательница Кубка России, участница Чемпионата Европы 2009 года.

С августа 2018 г. – тренер женской молодежной сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU