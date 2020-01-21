2020-01-21T16:50:14+03:00
Общество

Музей Тихвина может получить отдельное здание

Сейчас историческая и художественная коллекция находится в монастыре
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Дрозденко предложил выделить музею отдельное зданиеАлександр Дрозденко предложил выделить музею отдельное зданиеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей Ленобласти может получить собственное отдельное здание. На данный момент он располагается в здании Тихвинского Богородничного Успенского монастыря и занимает 3 помещения. Во время его посещения во вторник, 21 января, губернатор региона Александр Дрозденко предложил выделить музею здание на улице МОПРа.

- Также Александр Дрозденко осмотрел новую коллекцию, полученную от граждан Болгарии. Архивные материалы сотрудники музея получили в конце декабря. Они проливают свет на историю Тихвина в годы Первой мировой войны и участие тихвинцев в событиях Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, - рассказали в администрации Ленобласти.

В архиве находятся личные вещи белого офицера Сергея Веревочкина, книги с экслибрисами, 68 писем между ним и его братьями и матерью, с которыми после эмиграции он не смог больше встретиться. Особую ценность, по мнению музейных сотрудников, представляет наградной кортик морского офицера образца 1803 года, на эфесе которого прикреплен знак ордена святой Анны и нанесена надпись: «За храбрость».

ИСТОЧНИК KP.RU

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