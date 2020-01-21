2020-01-21T17:25:32+03:00
Происшествия

Кусок балкона рухнул с жилого дома в Колпино

Только по счастливой случайности никто не пострадал
Степан СТЕПАНОВ
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С этого балкона и отвалился кусок лепнины. Фото: vk.com/avto.kolpinoС этого балкона и отвалился кусок лепнины. Фото: vk.com/avto.kolpino
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Сегодня утром жители Колпино рассказали о ЧП в их районе. С одного из домов по улице Братьев Родченко обвалился кусок лепнины с балкона. К счастью, никто не пострадал.

Как пишет сайт Peterburg2, судя по фото, выложенным в соцсети, это уже не первый подобный случай. Ведь на снимках видно, что на соседних балконах на этом доме лепнины тоже частично нет. Видимо, она также рухнула на тротуар.

Местные жители, кстати, теперь гадают, кто в итоге ответит за случившееся.

Рухнувшая на тротуар часть балкона. Фото: vk.com/avto.kolpino

Рухнувшая на тротуар часть балкона. Фото: vk.com/avto.kolpino

- Как вариант, виноватым могут назначить хозяина квартиры, откуда это отвалилось, - предполагает Виктор С. - Мол, недосмотрел, не доложил.

- Пусть за это отвечают коммунальщики! - настаивает Наталья Д.

А как вы думаете, кто виноват в произошедшем?

ИСТОЧНИК KP.RU

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