Кусок балкона рухнул с жилого дома в Колпино

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:25:32+03:00

С этого балкона и отвалился кусок лепнины. Фото: vk.com/avto.kolpino

Только по счастливой случайности никто не пострадал

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Сегодня утром жители Колпино рассказали о ЧП в их районе. С одного из домов по улице Братьев Родченко обвалился кусок лепнины с балкона. К счастью, никто не пострадал.

Как пишет сайт Peterburg2, судя по фото, выложенным в соцсети, это уже не первый подобный случай. Ведь на снимках видно, что на соседних балконах на этом доме лепнины тоже частично нет. Видимо, она также рухнула на тротуар.

Местные жители, кстати, теперь гадают, кто в итоге ответит за случившееся.

Рухнувшая на тротуар часть балкона. Фото: vk.com/avto.kolpino

- Как вариант, виноватым могут назначить хозяина квартиры, откуда это отвалилось, - предполагает Виктор С. - Мол, недосмотрел, не доложил.

- Пусть за это отвечают коммунальщики! - настаивает Наталья Д.

А как вы думаете, кто виноват в произошедшем?

ИСТОЧНИК KP.RU