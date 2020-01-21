Петербург стал лидером по финансовым пирамидам на Северо-Западе

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:31:14+03:00

Также город в числе лидеров и по «черным кредиторам»

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Северо-Западное управление Банка России подвело итоги 2019 года в «сером» и «черном» секторе финансовых услуг. Петербург, как и должно самому крупному городу в регионе, стал лидером по числу финансовых пирамид.

- В Северной столице найдено 13 компаний с признаками финансовой пирамиды, - пишет газета «Петербургский дневник».

Кроме того в городе работают семь нелегальных форекс-дилеров и два нелегальных страховых брокера. Также горожан дурят, привлекая их к «хайп-проектам», обещая сумасшедшую прибыль за счет добычи золота в Африке, к примеру. Высокие проценты доходности сразу же должны насторожить, уверяют специалисты. Максимальная разрешенная ставка - 11,25%. Все, что выше - незаконно.

А еще Петербург занял «почетное» второе место по количеству «черных кредиторов». Сейчас это самый популярный вид запрещенной финансовой деятельности. Нелегальные ростовщики продолжают выдавать деньги населению под огромные проценты. Многие раньше работали как конторы микрозаймов, но были закрыты после проверок. Сейчас таких бизнесменов нашлось 37.

ИСТОЧНИК KP.RU