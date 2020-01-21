В честь годовщины прорыва блокады ветераны смогут три дня бесплатно ездить на транспорте

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:53:29+03:00

Ветераны войны смогут не платить за проезд в транспорте с 26 по 28 января. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Три дня, а именно 26, 27 и 28 января все ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат право бесплатного проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга. Речь идет обо всех трамваях, троллейбусах, метро и социальных маршрутах автобусов.

- В связи с проведением общегородских мероприятий, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, инвалиды, ветераны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат право на бесплатный проезд, - пишут «Невские новости».

При этом не покупать билет смогут не только жители Северной столицы, но и все указанные льготные категории вне зависимости от их города и даже страны проживания. Последнее указано не просто так, ведь на памятные мероприятия в Петербург приезжают люди со всего бывшего Советского Союза, а также из Германии, Израиля и США, где живут многие ветераны.

Показать документ подтверждающий льготу, при этом все же придется.

ИСТОЧНИК KP.RU