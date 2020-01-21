2020-01-21T20:25:52+03:00
Авто

На улице Марата ограничат движение машин до конца апреля

В ГАТИ рассказали о новых ограничениях движения транспорта в Петербурге
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге вступили в силу новые ограничения движения транспорта.В Петербурге вступили в силу новые ограничения движения транспорта.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга рассказала о новых ограничениях движения транспорта в городе. С 22 января по 22 апреля автомобилистам придется потесниться на улице Марата между улицами Звенигородской и Социалистической. Причина тому – прокладка газопровода.

- С 22 января по 14 февраля в ночное время с 22:00 до 07:00 в связи с размещением временного ограждения для реставрации фасадов и нижних внутренних поверхностей пролетов ж/д путепровода ограничивается движение транспорта по Большой Порховской улице от улицы Петра Смородина до Бокситогорской улицы, - добавили в пресс-службе ГАТИ.

Но и это не все. С 22 января по 16 февраля движение машин ограничат и на проспекте Славы у Витебского проспекта. Специалисты «РЖД» займутся там косметическим ремонтом ж/д путей. При этом с 27 по 31 января и с 6 по 10 февраля автомобилистов потеснят лишь в темное время суток с 22:00 до 07:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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