Вандалы осквернили кладбище в Бокситогорске, позарившись на железные ограждения

21 Янв. 2020 2020-01-21T20:50:36+03:00

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В Бокситогорске, что в Ленобласти, вандалы пришли на местное кладбище и оставили его без ворот и части контейнерной мусорной площадки. Обеспокоенные местные жители считают это бессовестным надругательством. Они тут же направились с жалобами к местному депутату.

Неизвестные даже стащили металлические листы с мусорной площадки. Фото: vk.com/id190955323

- Неужели те, у кого есть руки, ноги и оборудование, чтобы срезать железо, не нашли ничего более умного, чем покушаться на святое, наплевав на традиционные ценности народа. Неважно, верит кто-то в загробный мир или нет – мы не знаем, что ждет нас после смерти, но глумиться над памятью это чудовищно! – восклицает на своей страничке во «Вконтакте» Марина Малосай, депутат Бокситогорска, которая посетила оскверненное кладбище.

Вандалов попробуют найти. Пока что о проблеме доложили главе администрации Бокситогорска. Вечером 21 января его заместитель заверил, что ситуация будет разрешена и кладбище приведут в надлежащий вид.

ИСТОЧНИК KP.RU