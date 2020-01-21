2020-01-21T21:42:25+03:00
Происшествия

На пьяного водителя «Шевроле», который гонял инспекторов ГИБДД по Петербургу, составили 20 административных протоколов

60-летний мужчина нарушил все, что только можно, желая сбежать подальше от стражей порядка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге инспекторы ГИБДД около получаса гонялись за злостным пьяным нарушителем на "Шевроле".В Петербурге инспекторы ГИБДД около получаса гонялись за злостным пьяным нарушителем на "Шевроле".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Утром 21 января в Петербурге поймали злостного нарушителя на «Шевроле». 60-летний мужчина гонял инспекторов ГИБДД по городу около получаса, нарушая всевозможные правила дорожного движения. Оказалось, он был пьян.

Все началось с того, что подозрительный автомобиль заметили на улице Веденеева. На требования остановиться водитель не реагировал и умчал вдаль на полной скорости. В ходе погони он создавал неоднократную угрозу для других машин на дороге. Например, около 07:05 у дома №11 на Тихорецком проспекте он и вовсе ехал задним ходом и врезался в «Хендай» под управлением женщины.

- Водителя остановили около 07:20 у дома №6 на Гражданском проспекте. В отношении него составили 20 протоколов об административных правонарушениях. В их числе вождение в состоянии опьянения, проезд на красный сигнал светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходам, выезд на встречную полосу, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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