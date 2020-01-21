2020-01-21T22:11:11+03:00
Общество

Акушерки роддома в Пушкине бьют тревогу из-за отсутствия жизненно важных лекарств

Они написали обращение в администрацию больницы №38 имени Семашко
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Акушерки роддома при больнице им. Семашко бьют тревогу из-за отсутствия жизненно важных лекарств. Фото: vk.com/alyansvrachey_spbАкушерки роддома при больнице им. Семашко бьют тревогу из-за отсутствия жизненно важных лекарств. Фото: vk.com/alyansvrachey_spb
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Врачи акушерского отделения больницы №38 имени Н.А. Семашко пожаловались на то, что у них отсутствуют жизненно важные лекарства, которые необходимы роженицам. Для этого они обратились в администрацию медучреждения. Фотографии коллективного письма опубликовало сообщество «Альянс врачей Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Доводим до вашего сведения, что на акушерском отделении нет следующих необходимых препаратов (далее - перечень - прим. ред.). Получить их в аптеке не представляется возможным, поскольку на все наши заявки там отвечают отказом, ссылаясь на отсутствие таковых медикаментов. Просим вас разъяснить нам наши действия в части проведения назначаемых манипуляций и разъяснить пациентам причины отсутствия данных лекарств, - пишут акушерки в письме к главврачу больницы имени Семашко.

Обращение датировано 10 января и даже заверено печатью. Врачи рассказывают, что пока ответа нет. Тем временем необходимые лекарства вынуждены за свой счет покупать роженицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Акушерки роддома в Пушкине бьют тревогу из-за отсутствия жизненно важных лекарств
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