У станции метро «Василеостровская» прохожие скрутили парня, подозреваемого в закладках с наркотиками

21 Янв. 2020 2020-01-21T22:50:20+03:00

Парень до последнего винил толпу и просил ему помочь, но его все же сдали полиции

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Вечером 21 января у станции метро «Василеостровская» прохожие повалили на землю и скрутили неизвестного парня. Вокруг происшествия тут же собралась толпа удивленных петербуржцев с вопросами, что именно происходит. Видео инцидента появились в сообществе «Живем на Васильевском» во «Вконтакте». На них задержанный парень пытался просить у людей помощи и уверял, что его схватили ни за что, попутно нецензурно высказываясь о полиции.

- Да чего их спрашивать, они сами не понимают, за что меня задержали! – отвечал он некоторым гуляющим зевакам, прижатый лицом в асфальт.

Парня забрала полиция для выяснения происходящего. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Некоторые прохожие сочувствовали парню, называя происходящее беспределом. Чуть позже за задержанным приехала полиция. Парня посадили в машину и повезли в отделение. Между тем, очевидцы стали собирать версии того, почему его скрутили. Почти каждый сказал, что парня заметили за закладкой наркотиков. Другие добавляли, что у него была дубинка, которой он якобы кого-то стукнул.

ИСТОЧНИК KP.RU