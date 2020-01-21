2020-01-21T23:22:04+03:00
Общество

В петербургском метро рассказали, почему машинисты не ждут опоздавших пассажиров

Машинисты вынуждены придерживаться четкого графика, отставание от которого может привести к хаосу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В метро Петербурга объяснили, почему опоздавших пассажиров никто не будет ждать.В метро Петербурга объяснили, почему опоздавших пассажиров никто не будет ждать.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В пресс-службе петербургского метрополитена ответили на актуальный вопрос пассажиров, вечно не успевающих забежать в вагон поезда. Оказалось, что машинисты не ждут опоздавших по причине четкого графика движения составов. Даже минутная задержка неминуемо приведет к цепной реакции, и на другой станции окажется толпа других недовольных пассажиров.

- Одной из задач работников метрополитена является выполнение графика движения поездов, который гарантирует доставку людей на нужную станцию в определенное время. Поэтому машинисты при большом пассажиропотоке не могут осуществить посадку в поезд всех желающих, - поясняют в пресс-службе подземки.

Впрочем, сотрудники метрополитена раскрыли секрет, что некоторые машинисты все же могут подождать пассажиров, но только в отдельных случаях, когда не нарушается график. «Опоздунам» советуют лучше не спешить, а сесть на следующий состав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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