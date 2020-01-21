Суд лишил прав петербурженку, которая сделала инвалидом мотоциклиста, сбив его на дороге

21 Янв. 2020 2020-01-21T23:46:58+03:00

В Петербурге осудили автоледи, которая сбила мотоциклиста, сделав его инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Петербурге осудили автоледи, которая сбила мотоциклиста. Потерпевший мужчина остался инвалидом на всю оставшуюся жизнь. В результате ДТП он получил тяжелые травмы, приведшие к ампутации стопы.

- В роковую минуту женщина, управляя автомобилем, не уступила дорогу мотоциклисту при выполнении поворота налево и совершила с ним столкновение. С учетом позиции государственного обвинителя Колпинский районный суд приговорил ее к 1 году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Приговор пока не вступил в законную силу. Также известно, что травмированный мотоциклист требовал взыскать с водителя компенсацию морального вреда на сумму в миллион рублей. Суд пошел ему на встречу и удовлетворил иск мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU