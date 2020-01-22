2020-01-22T00:12:03+03:00
Происшествия

В центре Петербурге пьяный водитель за рулем каршеринга удирал от экипажа ДПС по тротуару

Мужчина со своей подругой решили скрыться от стражей порядка и влетели в дерево [видео, фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В центре Петербурга экипаж ДПС устроил погоню за пьяным водителем за рулем каршеринга. Фото: vk.com/spb_todayВ центре Петербурга экипаж ДПС устроил погоню за пьяным водителем за рулем каршеринга. Фото: vk.com/spb_today
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Поздним вечером 21 января в центре Петербурга пьяный водитель каршеринга на полной скорости умчался вдаль от экипажа ДПС. За наглым злоумышленником устроили погоню две патрульных машины. Взять его удалось лишь на перекрестке улиц Расстанной и Боровой – каршеринг влетел прямиком в дерево. На видеозаписи столкновения четко видно, что машину занесло.

Злоумышленника и его подругу остановило лишь дерево. Фото: vk.com/spb_today

Злоумышленника и его подругу остановило лишь дерево. Фото: vk.com/spb_today

- За рулем находился парень в состоянии алкогольного опьянения и его подружка. Перед Свечным переулком он уходил от двух машин ДПС даже по тротуару. Один мужчина увернулся чудом, запрыгнув на подоконник. Автомобиль при этом сбил урну и что-то еще, - делится очевидец произошедшего в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Судя по фотографиям с места события, машине предстоит серьезный ремонт, а вот горе-водителя ждут многочисленные неприятности. Пока что его «упаковали» инспекторы ДПС.

Каршеринг влетел в дерево, удирая от экипажа ДПС в Петербурге..Видео: Анастасия Жильцова / vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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