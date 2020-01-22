2020-01-22T01:57:17+03:00
Дом. Семья

Жители Купчино всю ночь искали хозяев енотовидной собаки, спрятавшейся под бетонной плитой

Горожане заметили бродягу около ж/д платформы «Проспект Славы» и попытались его поймать [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Потерявшийся "толстячок" спрятался от людей под бетонную плиту и не желал ни с кем общаться. Фото: СОЦСЕТИПотерявшийся "толстячок" спрятался от людей под бетонную плиту и не желал ни с кем общаться. Фото: СОЦСЕТИ
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Ночью 21 января бдительные жители Купчино заметили возле ж/д платформы «Проспект Славы» енотовидную собаку, которая одиноко сидела в кустах. Они посчитали, что бедолага в беде и потеряла своего хозяина, поэтому попытались схватить животное. Но зверек не хотел сдаваться и желал продолжить бродяжничать, предварительно спрятавшись под бетонную плиту.

- Попытались поймать, но он забился под плиту! Обратилась в центр «Велес», они не выезжают. А городские ветстанции уже не работают. Кто-нибудь может помочь советом или знает, куда можно обратиться? Или вдруг отыщется хозяин? – вопрошала очевидец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Когда енотовидная собака наконец-то воссоединилась с хозяевами, ее уже куда надежнее прицепили к шлейке. Фото: СОЦСЕТИ

Когда енотовидная собака наконец-то воссоединилась с хозяевами, ее уже куда надежнее прицепили к шлейке. Фото: СОЦСЕТИ

Вскоре к девушке, нашедшей енотовидную собаку, обратилась волонтер. «Толстячка» все же поймали и забрали на передержку. А позже уже объявились и сами хозяева, которые благополучно забрали питомца к себе в теплый дом. Оказалось, что во время вечерней прогулки, зверек сорвался со шлейки. Теперь за ним будут следить пристальнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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