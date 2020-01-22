2020-01-22T08:09:39+03:00
Дом. Семья

Петербурженка ищет дом для ручной вороны со сломанным крылом

Несчастную птицу спасли из лап дворовой кошки, пытавшейся ее съесть
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге ищут дом для ручной вороны со сломанным крыломВ Петербурге ищут дом для ручной вороны со сломанным крыломФото: СОЦСЕТИ
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«Молодая, небольшая, не агрессивная, ест с рук». Так описывает жительница Петербурга ворону, которую спасла от верной смерти, а теперь пытается найти ей новый дом. Во вторник, 21 января 2020 года, в социальной сети появилось объявление, в котором женщина предлагает любителям птиц взять себе пернатого друга со сломанным крылом.

- Спасли от кошки во дворе. Сносили в ветклинику, в итоге – перелом крыла. Сейчас лечим крыло и от паразитов, также пролечили от глистов, - рассказала горожанка.

Сейчас у вороны перевязано крыло. Летать она уже не будет, так как разрушена одна из суставных поверхностей. Поэтому, чтобы выжить, ей необходимо найти любящего и заботливого хозяина.

Вороны – очень умные птицы, отмечают сострадающие комментаторы в соцсети, поэтому она может стать хорошим компаньоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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