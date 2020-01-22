2020-01-22T08:40:27+03:00
Происшествия

Кирпичи падают вниз на прохожих с новой многоэтажки в Мурино

Жители дома на улице Новая жалуются, что отделка обваливается уже больше года [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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С жилой многоэтажки в Мурино валятся кирпичиС жилой многоэтажки в Мурино валятся кирпичиФото: принтскрин видео.
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Многоэтажка в городе Мурино, что в Ленобласти, разваливается на части. Жители дома 7, корпус 3, по улице Новая жалуются, что уже больше года со здания падают вниз кирпичики чуть ли не на головы прохожим, задевая при этом припаркованные автомобили.

- Квартирки в этом доме стоят более 3,5 миллионов рублей. Гарантия (на дом, прим.ред.) через два месяца истекает. Обращения уже неоднократно были, произвели ремонт облицовки на 27 этаже и на этом все, - жалуются местные жители.

Жильцы отмечают, что сейчас кирпичи летят уже со всех этажей и общих балконов. При этом не просто падают вниз к парадным, а долетают даже до детского садика, который располагается во дворе. Сообщений о том, что кто-то из людей пострадал, пока не было. Однако такой «камнепад» явно не является нормой.

- Это (ужас), в касках ходить, - возмущаются горожане. – Пишите в надзорные органы.

Кирпичи падают с жилой многоэтажки в Мурино .

ИСТОЧНИК KP.RU

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