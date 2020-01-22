2020-01-22T09:08:18+03:00
Происшествия

Петербуржцев предупредили об опасном вирусе из Китая

В аэропорту Пулково усилены меры безопасности
Лилия КОЗЛОВА
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Жителей Петербурга предупредили об опасном вирусе из КитаяЖителей Петербурга предупредили об опасном вирусе из КитаяФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В декабре 2019 года в Китае вспыхнула эпидемия нового типа коронавируса. В городе Ухать зараженными оказались почти 200 человек, четыре из этих случаев оказались смертельными. В аэропорту Пулково усилены меры безопасности, так как болезнь уже просочилась в Южную Корею, Японию и Таиланд. А Петербург является одним из излюбленных туристических направлений китайцев.

- В связи с обилием туристов из КНР в Петербурге существует опасность заражения новым вирусом, - пишет «Мойка78». – Так, наиболее опасным местом, где есть вероятность подхватить болезнь, стал Эрмитаж. Закрытое пространство, в котором сконцентрировано большое количество людей, вкупе со слабым проветриванием — идеальная среда для развития и распространения вируса.

Издание упоминает и Васильевский остров, который массово заселяется гостями из КНР. Также отмечаются дворцы в Гатчине, Пушкине и Павловске. А вот на открытых пространствах в парках риск проявления вируса снижается за счет продуваемости территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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