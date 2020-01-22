Известного комика разыскивает МВД за его выступление в петербургском баре

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:25:44+03:00

Молодого комика разыскивает МВД за его выступление в петербургском баре Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Александр Долгополов записал обращение к подписчикам, в котором рассказал, что злится и напуган

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Молодого комика разыскивает МВД России из-за его выступления в Петербурге. В среду, 22 января 2020 года, 25-летний стендапер Александр Долгополов опубликовал у себя в Instagram обращение к подписчикам, в котором рассказал, что на адрес бара в городе на Неве, где он неоднократно выходил на сцену, пришел запрос от полиции с просьбой предоставить о нем информацию. Причиной стал стендап, записанный в заведении в феврале 2019 года.

- Я не знаю, что происходит. Я напуган, я злюсь. Я не удивлен, этого стоило ждать, - прокомментировал случившееся комик.

По мнению самого Долгополова и его подписчиков, причиной интереса МВД к его выступлению, опубликованному в сети, стали шутки о представителях власти. Однако по другой информации, весь переполох начался якобы из-за оскорбления чувств верующих.

- Хорошего вечера, буду держать в курсе, надеюсь не придется прятаться в лесу, - отметил стендапер.

ИСТОЧНИК KP.RU