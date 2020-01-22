2020-01-22T10:21:09+03:00
Происшествия

Пьяный петербуржец заставил 14-летнего пасынка изнасиловать спящую мать

Подросток сбежал из дома на ближайшую заправку и пожаловался на избиение
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец, угрожая расправой, заставил 14-летнего пасынка изнасиловать родную матьПетербуржец, угрожая расправой, заставил 14-летнего пасынка изнасиловать родную матьФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Кировского района Петербурга расследует жуткое преступление об изнасиловании. Днем во вторник, 21 января 2020 года, на заправочную станцию на проспекте Народного Ополчения пришел 14-летний мальчик, который пожаловался работникам на то, что дома его ударил пьяный отчим. Однако, когда правоохранители прибыли на место, выяснили, что ситуация куда ужаснее, чем просто избиение подростка.

- Наряд полиции установил, что около 12 часов дня в одной из квартир дома 35 по проспекту Народного Ополчения 53-летний пенсионер, угрожая физической расправой, заставил своего 14-летнего пасынка совершить насильственные действия сексуального характера в отношении своей же спящей 35-летней матери, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Пьяного пенсионера задержали и завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Выяснилось, что 53-летний мужчина уже был судим в 1996 году за то, что не платил алименты на содержание детей. Также раньше у него была другая фамилия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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