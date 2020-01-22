За сорванный отпуск петербурженка отсудила у турфирмы двойную стоимость путевки

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:36:30+03:00

А еще и моральную компенсацию и штраф по неустойке

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Испорченный отпуск - это очень обидно. Особенно, если копил на него долго, ждал, а поездка сорвалась по вине турфирмы. В такую ситуацию попала жительница Петербурга, желавшая отдохнуть летом 2018 года в Испании. Однако вместо приятных впечатлений, ей полтора года пришлось судиться с турагентством, чтобы вернуть свои деньги.

- 25.05.2018 истица заключила договор с ООО «Туроператор Планета» на отдых на двоих в Испании с авиаперелетом, стоимостью 112 600 рублей, что подтверждается квитанциями, -сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Однако в отпуск женщина так и не уехала. Перед датой тура выяснилось, что поездка не оплачена. Менеджер турагенства просто присвоила деньги и уволилась. Руководство фирмы возвращать средства отказалось, мотивируя, что претензии надо адресовать нечистому на руку менеджеру.

Однако фемида решила иначе. Решением Ленинского районного суда компания должна выплатить полную сумму поездки, плюс еще 112 600 рублей неустойки, 3000 рублей компенсации и штраф за отказ в добровольном порядке урегулировать спор - еще 56 300 рублей. Ну и госпошлину государству.

ИСТОЧНИК KP.RU