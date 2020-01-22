2020-01-22T10:49:53+03:00
Общество

Тысячи исторических документов XVIII-XX веков нашли в Меншиковском дворце

Уникальную находку в Петербурге сделали при разборе строительного мусора [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Меншиковском дворце Петербурга нашли документы XVIII-XX веков / Фото: Адриан СелинВ Меншиковском дворце Петербурга нашли документы XVIII-XX веков / Фото: Адриан Селин
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Интересную находку сделали в Меншиковском дворце Петербурга. В Наугольных палатах дворца археологии разбирали строительный мусор, однако, неожиданно, среди него наткнулись на несколько тысяч листов исторических документов 1720-1940-х годов. Находку под аркой помещения бывшего Кадетского корпуса сделали работники Лаборатории археологии СПбГУ имени Г. С. Лебедева.

Среди документов были игральные карты / Фото: Адриан Селин

Среди документов были игральные карты / Фото: Адриан Селин

- Что будет с этой коллекцией - пока никто не понимает. Сохранность документов прекрасная, реставраторы просили «ничего с ними ни в коем случае не делать». Музеефицирование в монстре под названием СПбГУ - дело на десятилетия, - рассказал на своей странице в соцсети доктор исторических наук Адриан Селин.

Ученические перья / Фото: Адриан Селин

Ученические перья / Фото: Адриан Селин

Как отметил историк, найденные документы являются прекрасной иллюстрацией повседневного быта военных учреждений разных эпох. Также он выделил записи учебных материалов Кадетского корпуса 1720-1740 годов и 1940-х годов госпиталя блокадного Ленинграда.

Учебная карта 1730-х годов / Фото: Адриан Селин

Учебная карта 1730-х годов / Фото: Адриан Селин

ИСТОЧНИК KP.RU

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