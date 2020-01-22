Шестиклассник заминировал свою школу, чтобы избежать контрольной по русскому

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:58:05+03:00

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Очередной «мамкин минер» нашелся в Санкт-Петербурге. Ученик шестого класса одной из городских школ очень не хотел писать контрольную по русскому языку и не придумал ничего лучше, чем сообщить о заложенной бомбе.

- 21.01.2020 в 11:38 в дежурную часть по телефону 112 от неизвестного поступило сообщение, что в школе на Приморском проспекте заложена бомба, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Полицейские быстро вычислили, на кого был зарегистрирован номер. В школе в это время проводилась эвакуация и проверка. Всего на улицу пришлось вывести почти тысячу человек. Никакой бомбы, естественно, не нашли. Зато нашли звонившего. Им оказался ученик шестого класса, который позвонил в полицию с найденного ранее на улице телефона.

Свой поступок он объяснил тем, что «боялся проверочной работы по русскому языку». Телефон у школьника забрали, а на его мать составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU