78 лет назад по Дороге жизни началась эвакуация людей из блокадного Ленинграда

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:17:44+03:00

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Январь в Петербурге и Ленинградской области традиционно становится временем памятных мероприятий по случаю событий Великой Отечественной войны. 18 января отмечают годовщину прорыва блокады, 27 - ее полное снятие. Но есть еще одна важная дата - 22 января. Именно в этот день в 1942 году из осажденного Ленинграда по Дороге жизни начали вывозить людей.

- 78 лет назад автоколонны «Ленавтотранса» начали эвакуацию ленинградцев по льду Ладожского озера. 40 первых автобусов направились к Ладоге, затем – по ледовой трассе – на Кобону и Жихарево, - напоминает историю пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Уже на следующий день к ленинградским транспортникам присоединились коллеги из Москвы, которые были направлены в помощь. За три месяцы работы они вывезли из блокадного города больше полумиллиона женщин, детей, стариков, раненых.

Все это время гитлеровская авиация бомбила лед Ладоги. Десятки, сотни машин с людьми и грузами ушли на дно озера, но сотни тысяч человек были спасены.

За свой подвиг 25 водителей ленинградской автоколонны были награждены орденами и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU