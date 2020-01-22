2020-01-22T11:17:44+03:00
Общество

78 лет назад по Дороге жизни началась эвакуация людей из блокадного Ленинграда

22 января 1942 года первые автоколонны «Ленавтотранса» прошли по льду Ладожского озера
Петр КИБЕР
Поделиться:
22 января 1942 года по Дороге жизни начали вывозить ленинградцев из осажденного города. Фото: "Пассажиравтотранс"22 января 1942 года по Дороге жизни начали вывозить ленинградцев из осажденного города. Фото: "Пассажиравтотранс"
Изменить размер текста:

Январь в Петербурге и Ленинградской области традиционно становится временем памятных мероприятий по случаю событий Великой Отечественной войны. 18 января отмечают годовщину прорыва блокады, 27 - ее полное снятие. Но есть еще одна важная дата - 22 января. Именно в этот день в 1942 году из осажденного Ленинграда по Дороге жизни начали вывозить людей.

- 78 лет назад автоколонны «Ленавтотранса» начали эвакуацию ленинградцев по льду Ладожского озера. 40 первых автобусов направились к Ладоге, затем – по ледовой трассе – на Кобону и Жихарево, - напоминает историю пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Уже на следующий день к ленинградским транспортникам присоединились коллеги из Москвы, которые были направлены в помощь. За три месяцы работы они вывезли из блокадного города больше полумиллиона женщин, детей, стариков, раненых.

Все это время гитлеровская авиация бомбила лед Ладоги. Десятки, сотни машин с людьми и грузами ушли на дно озера, но сотни тысяч человек были спасены.

За свой подвиг 25 водителей ленинградской автоколонны были награждены орденами и медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы собрали 217 мешков мусора с берега Финского залива
В Смольном объяснили отсутствие лекарств в акушерском отделении больницы Семашко
78 лет назад по Дороге жизни началась эвакуация людей из блокадного Ленинграда
Шестиклассник заминировал свою школу, чтобы избежать контрольной по русскому
Тысячи исторических документов XVIII-XX веков нашли в Меншиковском дворце
За сорванный отпуск петербурженка отсудила у турфирмы двойную стоимость путевки
Пьяный петербуржец заставил 14-летнего пасынка изнасиловать спящую мать
Известного комика разыскивает МВД за его выступление в петербургском баре
Петербуржцев предупредили об опасном вирусе из Китая
Кирпичи падают вниз на прохожих с новой многоэтажки в Мурино
Петербурженка ищет дом для ручной вороны со сломанным крылом
Бушующий ветер в Петербурге повалил остановку и сорвал растяжку с кабелем с крыши многоэтажки
Жители Купчино всю ночь искали хозяев енотовидной собаки, спрятавшейся под бетонной плитой
Многодетная мама из Петербурга стала триумфатором конкурса красоты «Миссис Вселенная Классик-2020»
Генконсул Кореи наткнулся на петербуржца в трусах на набережной реки Фонтанки
В центре Петербурге пьяный водитель за рулем каршеринга удирал от экипажа ДПС по тротуару
Суд лишил прав петербурженку, которая сделала инвалидом мотоциклиста, сбив его на дороге