В Смольном объяснили отсутствие лекарств в акушерском отделении больницы Семашко

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:25:31+03:00

В клинике заявляют, что необходимости в перечисленных препаратах нет

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В Комитете по здравоохранению Петербурга прокомментировали ситуацию с лекарствами в акушерском отделении Городской больницы №38 имени Семашко. Ранее в сообществе «Альянс врачей Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» появились фотографии коллективного письма, адресованного акушерками главврачу.

– Доводим до вашего сведения, что на акушерском отделении нет следующих необходимых препаратов (далее – перечень. – Прим. ред.), – пишут доктора в бумаге, датированной 10 января. – Получить их в аптеке невозможно, на все наши заявки там отвечают отказом, ссылаясь на отсутствие медикаментов.

В Комздраве отметили, что информация об отсутствии важных лекарств размещалась «Альянсом врачей» в сети неоднократно.

– В стационаре в настоящее время вместо гептрала применяется его аналог гептор, имеющийся в наличии на акушерском отделении, – пояснили «Комсомолке» в ведомстве. – По препаратам кедрион-иммуноглобулин и препаратам железа в аптеку стационара требований от старших медицинских сестер отделений не поступало, поскольку в обозначенный период не было показаний для применения указанных препаратов. Препараты миролют и миропристон в акушерском отделении не применяются, в связи с чем требования на них в аптеку не поступают.

В администрации больницы напомнили, что «в должностные обязанности акушерок акушерского отделения не входит составление требований на лекарственные препараты в аптеку и консультирование пациентов по вопросам назначаемых препаратов и лечения». Первое – обязанность старшей медсестры отделения, второе вправе делать только врач.

ИСТОЧНИК KP.RU