Петербуржцы собрали 217 мешков мусора с берега Финского залива
В 2019 году в Петербурге прошла экологическая акция «Чистый берег», в рамках которой активисты убирали мусор с побережья Финского залива. В мероприятии приняли участие 27 команд – это порядка 500 человек. Было собрано 217 мешков мусора. По итогам акции прошло on-line совещании членов Комиссии по устойчивому развитию Союза Балтийских городов при участии России, Германии, Швеции, Финляндии и Эстонии.
- В рамках акции был проведен мониторинг морского мусора на одном из петербургских пляжей. Результаты исследования показали, что в мусоре преобладает пластик. Отчет о мониторинге был отражен в докладе Санкт-Петербурга, направленном в Хельсинскую комиссию HELCOM, - рассказали в комитете по природопользованию города.
Также представители Петербурга предложили в 2020 году предложили всем прибрежным городам Балтийского моря объединить экологические акции под единым названием «Чистый берег», а также создать современный информационный ресурс с использованием социальных сетей и «облачных» технологий.
Так, акция 2 мая пройдет в Таллине, а 8 мая в Турку. Традиционно мероприятия пройдут в Петербурге и Хельсинки.
ИСТОЧНИК KP.RU