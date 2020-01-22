Петербуржцы собрали 217 мешков мусора с берега Финского залива

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:37:10+03:00

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В 2019 году в Петербурге прошла экологическая акция «Чистый берег», в рамках которой активисты убирали мусор с побережья Финского залива. В мероприятии приняли участие 27 команд – это порядка 500 человек. Было собрано 217 мешков мусора. По итогам акции прошло on-line совещании членов Комиссии по устойчивому развитию Союза Балтийских городов при участии России, Германии, Швеции, Финляндии и Эстонии.

- В рамках акции был проведен мониторинг морского мусора на одном из петербургских пляжей. Результаты исследования показали, что в мусоре преобладает пластик. Отчет о мониторинге был отражен в докладе Санкт-Петербурга, направленном в Хельсинскую комиссию HELCOM, - рассказали в комитете по природопользованию города.

Также представители Петербурга предложили в 2020 году предложили всем прибрежным городам Балтийского моря объединить экологические акции под единым названием «Чистый берег», а также создать современный информационный ресурс с использованием социальных сетей и «облачных» технологий.

Так, акция 2 мая пройдет в Таллине, а 8 мая в Турку. Традиционно мероприятия пройдут в Петербурге и Хельсинки.

ИСТОЧНИК KP.RU