2020-01-22T12:04:14+03:00
Происшествия

В Архангельске инструктор автошколы задушил ученицу и выкинул труп в канаву

В момент убийства мужчина был под воздействием наркотиков [видео]
Петр КИБЕР
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Архангельский инструктор по вождению "под кайфом" задушил ученицу.Архангельский инструктор по вождению "под кайфом" задушил ученицу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Управление Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершило расследование убийства молодой девушки, которую в порыве ссоры задушил инструктор по вождению. В момент расправы 50-летний мужчина был под воздействием «соли».

- Следствием установлено, что вечером 15 июля 2019 года в здании ДОСААФ в округе Варавино-Фактория города Архангельска обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, на почве внезапно возникшей личной неприязни задушил веревкой 20-летнюю жительницу города Новодвинска, - сообщает пресс-служба регионального СК

После убийства, инструктор завернул тело в ткань, взял учебную машину и вывез труп на автодром ДОСААФ где скинул его в канаву, присыпав сверху землей. Одежду девушки убийца сжег, украв при этом золотое кольцо.

Поначалу полицейские искали убитую как без вести пропавшую, однако вскоре преступление вскрылось. На допросе инструктор признал вину, объяснив, что причиной расправы стали оскорбления со стороны девушки.

По статье «Убийство» мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Архангельский инструктор автошколы рассказал, как убил ученицу.Видео: СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

ИСТОЧНИК KP.RU

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