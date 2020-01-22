2020-01-22T12:16:54+03:00
Общество

Цены на аренду жилья в Петербурге выросли на 5 процентов

Самые дорогие для долгосрочного съема квартиры оказались в Адмиралтейском районе
Лилия КОЗЛОВА
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Самые дорогие квартиры для аренды в Петербурге в Адмиралтейском районеСамые дорогие квартиры для аренды в Петербурге в Адмиралтейском районеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге подвели итоги 2019 года рынка аренды жилой недвижимости. Оказалось, что предложений съема квартиры стало больше спроса, несмотря на то, что средняя стоимость аренды в массовом сегменте увеличилась на 5 процентов.

- К такой ситуации привел вывод на рынок в 2018 и в 2019 году больших объемов предложения, пополнивших категорию «новой вторички», а также динамичный рост рынка апартаментов в 2019 году, составивший конкуренцию рынку традиционной аренды, - отметил генеральный директор группы компаний Active Яков Волков.

Больше всего предложений по аренде жилья в Приморском районе, следом идет Московский, а за ним Центральный.

За 12 месяцев 2019 года средняя стоимость аренды в массовом сегменте увеличилась на 5 процентов по однокомнатным и двухкомнатным квартирам и осталась на том же уровне по трехкомнатным квартирам, по сравнению со средним уровнем 2018 года.

При этом, самые дорогие «однушки» находятся в Адмиралтейском районе. Средняя цена на аренду квартиры – 26 138 рублей. Следом идет Василеостровский – 23 813 рублей. Самые бюджетные однокомнатные квартиры предлагаются в Красносельском районе – средняя стоимость за месяц – 17 990 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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