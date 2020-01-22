В Ленобласти к берегу водохранилища прибило труп утопленника

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:25:19+03:00

Полицейские разбираются в причинах гибели мужчины, чье тело прибило к берегу водоема в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Не самый приятный сюрприз обнаружил утром житель Всеволожского района Ленинградской области, отправившийся на прогулку. У берега водохранилища неподалеку от садоводства «Лаврики» он обнаружил труп человека.

- 21 января в полицию обратился петербуржец, который заявил, что обнаружил в воде труп неизвестного ему мужчины, - пишут «Невские новости».

Прибывшие на место стражи порядка выловили погибшего из водоема. По найденным на трупе документам удалось быстро установить личность утопленника. Им оказался неоднократно судимый 49-летний уроженец Ленинграда.

Неподалеку от места трагедии была найдена его припаркованная иномарка. Сейчас тело мужчины в отправлено в морг, а стражи порядка выясняют все обстоятельства его гибели. По предварительной версии, утонувшим оказался рыбак. На это указывала и бесхозная резиновая лодка, плававшая поблизости.

ИСТОЧНИК KP.RU