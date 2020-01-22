В Ленобласти к берегу водохранилища прибило труп утопленника
Не самый приятный сюрприз обнаружил утром житель Всеволожского района Ленинградской области, отправившийся на прогулку. У берега водохранилища неподалеку от садоводства «Лаврики» он обнаружил труп человека.
- 21 января в полицию обратился петербуржец, который заявил, что обнаружил в воде труп неизвестного ему мужчины, - пишут «Невские новости».
Прибывшие на место стражи порядка выловили погибшего из водоема. По найденным на трупе документам удалось быстро установить личность утопленника. Им оказался неоднократно судимый 49-летний уроженец Ленинграда.
Неподалеку от места трагедии была найдена его припаркованная иномарка. Сейчас тело мужчины в отправлено в морг, а стражи порядка выясняют все обстоятельства его гибели. По предварительной версии, утонувшим оказался рыбак. На это указывала и бесхозная резиновая лодка, плававшая поблизости.
ИСТОЧНИК KP.RU