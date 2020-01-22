2020-01-22T13:12:11+03:00
Происшествия

У безработной петербурженки украли 5 миллионов рублей и кольцо с бриллиантом

Также женщина лишилась документов на земельный участок
Петр КИБЕР
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У безработной петербурженки из дома украли 5 миллионов рублей.У безработной петербурженки из дома украли 5 миллионов рублей.Фото: Лия МУРАДЬЯН
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Полиция Приморского района ищет злоумышленников, обездоливших безработную женщину. Из квартиры, где она проживала, домушники унесли крупную сумму денег, ювелирные украшения и прочие ценности.

- 14 января в полицию обратилась женщина 1984 года рождения, которая сообщила о том, что из квартиры в доме д. 53 корп. 1 по Комендантскому пр., снимаемой по договору найма , пропали пять миллионов рублей, золотое кольцо с бриллиантом, золотого кольца «BVLGARY» и документы на земельный участок, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Ущерб безработная петербурженка оценила в 5 580 000 рублей. По словам потерпевшей, ее все новогодние праздники не было, поэтому преступление могло произойти с 1 по 14 января.

Полицейские установили, что неизвестный взломщик заменил замок на входной двери и таким образом проник в помещение.

Неделю по факту заявления шла проверка, а 21 января было заведено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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