2020-01-22T13:23:32+03:00
Общество

Пенсионеров Ленобласти научат оплачивать онлайн квитанции за ЖКХ

Для людей старшего возраста проведут специальные обучающие семинары
Лилия КОЗЛОВА
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Пенсионеров Ленобласти научат оплачивать онлайн квитанции за ЖКХПенсионеров Ленобласти научат оплачивать онлайн квитанции за ЖКХФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ленинградской области проводят специальные обучающие семинары для пенсионеров, чтобы помочь им самостоятельно оплачивать онлайн квитанции за ЖКХ. Мероприятия проводят единый информационно-расчетный центр региона совместно с комитетом по социальной защите населения.

- В рамках проекта «Повышение компьютерной грамотности среди лиц старшего возраста» пенсионеров будут учить пользоваться личным кабинетом, передавать показания учетов прибора, оплачивать квитанции, контролировать операции по лицевому счету, получать консультации через интернет, - рассказали в администрации Ленобласти.

Отмечается, что на сегодняшний день информационно-расчетный центр обслуживает около миллиона лицевых счетов. Среди них чуть более 10 процентов являются активными пользователями удаленных сервисов.

Обучающие семинары будут проходить во всех районах региона. Первые занятия начнутся во Всеволожском районе с 10 по 14 февраля в поселке Романовка в доме 14, где расположен комплексный центр социального обслуживания населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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