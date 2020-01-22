Редкие краснокнижные грибы выросли в Петербурге

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:45:10+03:00

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Аномально теплая зима 2020 года в Петербурге принесла новые неожиданные сюрпризы. В Приморском районе 21 января появились редкие грибы саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum, лат.). Они занесены в Красную книгу.

- Краснокнижная Sarcosoma globosum резко выросла до максимального размера за последние две недели. К сожалению, сегодня заметил, что кто-то их собирает, непонятно зачем. Они настолько редки, что проку от них никакого, а исчезнуть могут насовсем, - расстроенно рассказал в соцсети любитель тихой охоты.

Данный гриб большая редкость для Петербурга / Фото: ВК "Грибы и Грибники СПб"

Данный гриб является несъедобным. Хотя некоторые грибники говорят об обратном, уверяя, что пока они молодые, употреблять в пищу их можно.

Также любители тихой охоты в комментариях к фото гриба вспомнили, что он является чуть ли ни эликсиром молодости: помогает от ревматизма и суставных болей, а также приводит в тонус кожу.

Для Петербурга этот гриб большая редкость, так как он арктико-альпийское распространение.

ИСТОЧНИК KP.RU