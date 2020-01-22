Мигрант пришел устраиваться на работу на стройку, упал с высоты и погиб

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:14:49+03:00

На стройке погиб мигрант, который пришел туда устраиваться на работу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Полицейские Приморского района Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства гибели 24-летнего гражданина Таджикистана, чей труп был найден на стройке жилого комплекса на Комендантской проспекте.

- 21 января в 10:35 в дежурную часть по телефону 112 поступило сообщение о том, что 20 минутами ранее был найден труп человека, упавшего в высоты, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место оперативники обнаружили тело молодого мужчины. По найденным при нем документам было установлено, что это уроженец Таджикистана, лишь 1 января отметивший свой 24-й день рождения. Регистрации в Петербурге у него не было.

При опросе свидетелей оказалось, что погибший пришел устраиваться на данную стройку рабочим. Как он оказался на 17-м этаже, с которого и свалился, предстоит еще выяснить. Проверка по факту смертельного ЧП продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU