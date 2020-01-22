27 января со Стрелки Васильевского острова прогремит Ленинградский салют

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:55:20+03:00

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27 в городе на Неве будут отмечать памятную и одну из самых важных в истории дату. Именно в этот день в 1944 году была окончательно снята блокада Ленинграда. Тогда по этому поводу со Стрелки Васильевского острова был залп из десятков орудий. И в нынешнем году у Ростральных колонн опять будет Ленинградский салют.

- 27 января в 20.00 жители и гости Санкт-Петербурга смогут стать участниками уникального события – реконструкции Ленинградского победного салюта 1944 года на Стрелке Васильевского острова, - сообщает пресс-служба администрации района.

В семь часов вечера здесь начнется праздничный концерт. На сцену выйдут коллективы, которые исполнят песни военных лет. Также на территории организуют интерактивную выставку и создадут экспозицию, рассказывающую о защитниках города.

А ровно в 20:00 из 12 орудий, в том числе исторических ЗИС-2 и ЗИС-3, прогремят по 12 залпов.

ИСТОЧНИК KP.RU