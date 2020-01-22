Полицейские, жестоко избившие подростка, предстанут перед судом

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:56:42+03:00

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В Петербурге в среду, 22 января 2020 года, завершилось расследование в отношении двух уже бывших полицейских, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Правоохранители, работавшие водителями в МВД по Колпинскому району, жестоко избили 17-летнего парня, который был задержан за административное правонарушение.

- Инцидент произошел 28 мая 2019 года в 80 отделе полиции, расположенном на улице Ижорского батальона. Пока подросток лежал на полу в наручниках, один из полицейских не менее четырех раз ударил парня резиновой дубинкой в область ягодиц. Второй страж правопорядка избил мальчика ногами и руками по голове и телу, - сообщили в следственном комитете.

Своими избиениями полицейские нанесли несовершеннолетнему множественные телесные повреждения. После этого случая оба правоохранителя были уволены из органов.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательная база для предъявления обвинения. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Бывшим полицейским грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU