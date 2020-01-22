2020-01-22T14:56:42+03:00
Происшествия

Полицейские, жестоко избившие подростка, предстанут перед судом

После инцидента правоохранителей уволили из органов
Лилия КОЗЛОВА
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Двое экс-полицейских Петербурга отправятся под суд за избиение подросткаДвое экс-полицейских Петербурга отправятся под суд за избиение подросткаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге в среду, 22 января 2020 года, завершилось расследование в отношении двух уже бывших полицейских, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Правоохранители, работавшие водителями в МВД по Колпинскому району, жестоко избили 17-летнего парня, который был задержан за административное правонарушение.

- Инцидент произошел 28 мая 2019 года в 80 отделе полиции, расположенном на улице Ижорского батальона. Пока подросток лежал на полу в наручниках, один из полицейских не менее четырех раз ударил парня резиновой дубинкой в область ягодиц. Второй страж правопорядка избил мальчика ногами и руками по голове и телу, - сообщили в следственном комитете.

Своими избиениями полицейские нанесли несовершеннолетнему множественные телесные повреждения. После этого случая оба правоохранителя были уволены из органов.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательная база для предъявления обвинения. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Бывшим полицейским грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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