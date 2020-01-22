2020-01-22T16:13:22+03:00
Спорт

У Дворцовой площади сломались часы, считающие время до ЕВРО-2020

Табло над циферблатом пишет об «ошибке»
Петр КИБЕР
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Часы ЕВРО-2020 у Дворцовой площади частично сломались.Часы ЕВРО-2020 у Дворцовой площади частично сломались.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Тучи, сгущавшиеся над проведением в Петербурге игр ЕВРО-2020 вроде бы рассеялись, а вот часам, отсчитывающим время до начала футбольного чемпионата внезапно поплохело. Хронометр, стоящий у Дворцовой площади все еще идет, а вот экран над ним показывает какую-то ерунду.

- Электронное табло на часах пишет об «ошибке», - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

В обычном режиме на табло отображалось время до начала матчей, а также различная информация о проведении игр Чемпионата Европы. Причины сбоя пока выяснить не удалось.

Напомним, что ЕВРО-2020 по случаю юбилейного турнира, пройдет сразу в 12 городах Европы. Петербург, как единственный представитель России, примет три встречи группового этапа и четвертьфинал. В городе также будут базироваться сборные России - проведет две игры на стадионе на Крестовском острове, и Финляндии.

Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля нынешнего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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