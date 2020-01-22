В Ленобласти ребенок нашел три трупа в «Фольксвагене», разбившемся всмятку после вылета в кювет

22 Янв. 2020 2020-01-22T20:50:29+03:00

В поселке Калитино Ленобласти иномарка слетела в кювет и врезалась в дерево. Фото: vk.com/dorinspb

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22 января около 17:00 в поселке Калитино Ленобласти «Фольксваген» вылетел в кювет и столкнулся с деревом. К сожалению, все три человека, сидевшие в машине, скончались на месте. Смертельное ДТП произошло на 9-м километре автодороги «Роговицы - Калитино». После удара с деревом от иномарки не осталось живого следа. Страшную аварию заметила женщина-очевидец с маленьким ребенком, который был шокирован тремя трупами. Позже на место прибыли все необходимые службы.

У мужчин в иномарке не было шансов выжить. Фото: vk.com/dorinspb

- По предварительной информации, 42-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением. Кроме него на месте погибли двое мужчин-пассажиров 1972-го и 1978 года рождения, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Фотографии ужасной аварии опубликовали в сообществе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Точная причина ДТП еще не называется, но инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. Петербуржцы же предполагают, что машина неслась по дороге на огромной скорости.

Ребенок застал трех мертвецов в "Фольксвагене", разбившемся в Ленобласти..Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU