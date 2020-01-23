Петербуржец не дождался от алчного курьера три посылки на 900 тысяч рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T00:40:36+03:00

Горе-курьер с грузом на 900 тысяч рублей уже третий день не выходит на связь. Фото: Олег ЗОЛОТО

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21 января в полицию Невского района сообщили о пропаже ценного груза из компании по доставке. Бдительный сотрудник организации заметил, что его коллега стащил три дорогостоящих посылки и вот уже третий день как пропал.

Стражи порядка посетили склад компании на улице Мельничной и выяснили, что в сортировочный центр поступили три отправления из Томска. 18 января их забрал курьер, который в этот же день был обязан доставить груз петербуржцу. Но горожанин так и не дождался посылок. А курьер, что называется, и был таков.

- Полиция выявила кражу с ущербом на сумму 900 тысяч рублей. Известно, что груз забрал 26-летний курьер. В настоящее время изучаются накладные груза и маршрут доставки, сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Если на горе-курьера заведут головное дело, то ему грозит, в худшем случае, до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU