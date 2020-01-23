2020-01-23T09:04:21+03:00
Происшествия

Проснувшись утром, жительница Мурина увидела в комнате вора-шутника

Неизвестный мужчина стоят прямо перед девушкой, а после поспешил уйти
Лилия КОЗЛОВА
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Проснувшись утром, жительница Мурино увидела в комнате незнакомого человекаПроснувшись утром, жительница Мурино увидела в комнате незнакомого человекаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жительница города Мурино, что в Ленобласти, обратилась в полицию, чтобы те установили личность ее непрошеного гостя. 18-летняя девушка рассказала, что снимает квартиру-студию в одном из домов на Воронцовском бульваре вместе со своей подругой. Проснувшись утром около 9:30 часов в среду, 22 января, увидела совершенно постороннего человека.

- По рассказам девушки, открыв глаза, она увидела, что в комнате стоит неизвестный мужчина. На все вопросы, он начал отшучиваться и поспешил уйти, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

После того, как незваный гость покинул квартиру, девушка обнаружила, что у нее пропал мобильный телефон, а у ее подруги планшет и фотоаппарат. Также гражданка уточнила, что дверь квартиры на ключ была не заперта.

Теперь полиция проводит проверку заявления и выясняет все обстоятельства произошедшего, чтобы выяснить, кем был этот незваный гость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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