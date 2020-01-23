В Петербурге назвали самые высокооплачиваемые вакансии 2020 года

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:36:22+03:00

Больше всего получаю работники с недвижимостью, менеджеры по продажам, а также представители рабочих профессий

Изменить размер текста: A A

Новый 2020 год только начался, но уже стало известно, на какую профессию лучше сменить свою деятельность, если есть желание перейти на высокооплачиваемую работу. Так, в четверг, 23 января, появился список вакансий с самыми высокими предложения по зарплате. Среди них – работники с недвижимостью.

- Одну из самых высоких зарплат в Петербурге предлагают брокеру по коммерческой недвижимости со свободным графиком – до 300 тысяч рублей в месяц. От сотрудника требуется иметь опыт работы с коммерческой недвижимостью от двух лет. Также в целом на рынке вакансий для брокеров и риелторов много предложений с высокой зарплатой, - говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Заработок зачастую напрямую зависит от результатов работы. Так, например, менеджеры по продажам товаров и услуг могут зарабатывать по 200-250 тысяч рублей в месяц.

Высокие зарплаты доступны и представителям рабочих профессий. Так, в Петербурге имеются вакансии для замерщиков мебельщиков с предложением заработной платы до 150 тысяч в месяц, а кузовщик-маляр может получать не менее 110 тысяч рублей.

Специалисты узкого профиля также могут рассчитывать на хорошие деньги за свою работу. Например, финансовый аудитор может получать от 120 тысяч рублей в месяц, а программисту 1С с наличием сертификата и опыта предложат оклад в размере 140 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU