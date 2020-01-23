В Петербурге назвали самые высокооплачиваемые вакансии 2020 года
Новый 2020 год только начался, но уже стало известно, на какую профессию лучше сменить свою деятельность, если есть желание перейти на высокооплачиваемую работу. Так, в четверг, 23 января, появился список вакансий с самыми высокими предложения по зарплате. Среди них – работники с недвижимостью.
- Одну из самых высоких зарплат в Петербурге предлагают брокеру по коммерческой недвижимости со свободным графиком – до 300 тысяч рублей в месяц. От сотрудника требуется иметь опыт работы с коммерческой недвижимостью от двух лет. Также в целом на рынке вакансий для брокеров и риелторов много предложений с высокой зарплатой, - говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».
Заработок зачастую напрямую зависит от результатов работы. Так, например, менеджеры по продажам товаров и услуг могут зарабатывать по 200-250 тысяч рублей в месяц.
Высокие зарплаты доступны и представителям рабочих профессий. Так, в Петербурге имеются вакансии для замерщиков мебельщиков с предложением заработной платы до 150 тысяч в месяц, а кузовщик-маляр может получать не менее 110 тысяч рублей.
Специалисты узкого профиля также могут рассчитывать на хорошие деньги за свою работу. Например, финансовый аудитор может получать от 120 тысяч рублей в месяц, а программисту 1С с наличием сертификата и опыта предложат оклад в размере 140 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU