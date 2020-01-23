Вор-неудачник сломал ногу, убегая с похищенной картиной на выставке в Петербурге

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:58:35+03:00

Вор украл картину на Невском, но упал и сломал ногу Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Петербурге вора-неудачника очень быстро догнала карма. Поздно вечером во вторник, 21 января, мужчина открыто похитил картину на выставке свободных художников на Невском проспекте. Однако пробежав всего пару шагов, запнулся, упал и сломал ногу.

- Около 23:00 часов у дома 32/34 по Невскому проспекту, где располагается выставка свободных художников, мужчина, толкнув 59-летнего живописца Общественной организации «Вернисаж свободных художников», схватил со стенда картину и побежал. Однако почти сразу же упал и сломал ногу, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Картина, которую пытался украсть мужчина, называется «Золотая осень» и стоит 25 тысяч рублей. Что касается вора-неудачника, то им оказался 257-летний приезжий из Иркутска, который временно гостит в Петербурге у своего брата.

Мужчине со сломанной ногой оказали медицинскую помощь, а после отвезли в 78 отделение полиции. По факту попытки кражи было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU