2020-01-23T10:49:53+03:00
Происшествия

На Богатырском проспекте «бамблби» не успел трансформироваться и влетел под «Петровича»

Дорогой суперкар «Шевроле Камаро», как из блокбастера «Трансформеры», смял капот о простую русскую «Газель»
Петр КИБЕР
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На Богатырском проспекте "Шевроле" влетел под "Газель". Фото: vk.com/spb_todayНа Богатырском проспекте "Шевроле" влетел под "Газель". Фото: vk.com/spb_today
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Картину, от которой сердце обливается кровью у каждого автомобилиста, могли видеть водители, проезжавшие утром 23 января по Богатырскому проспекту. Здесь в аварию попал легендарный «бамблби» - желтый «Шевроле Камаро» как из фильма «Трансформеры». Суперкар влетел под грузовую «Газель».

- «Камарик» заехал под «Петровича» на Богатырском проспекте, - пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы аварии.

Судя по всему, водитель дорогой иномарки отвлекся и не успел остановиться перед притормозившей развозной «Газелью» строительного супермаркета.

Сама авария оказалась не слишком серьезной, в ней пострадало только железо. У «Шевроле» гармошкой собрался смятый капот, а у «Газели» сломало задний левый фонарь. Но петербуржцев ДТП зацепило до глубины души: «Фото - боль. Жалко машину , тем более что так тупо ее испортили». А кто-то вспомнил и про антигероев «Трансформеров»: «Просто «Петрович» - десептикон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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