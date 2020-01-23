2020-01-23T11:10:35+03:00
Происшествия

Петербурженка отсудила 200 тысяч у службы соцтакси из-за падения с подъемника в инвалидной коляске

Инцидент произошел, когда женщину выгружали из микроавтобуса
Петр КИБЕР
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За падение в инвалидной коляске из такси женщина отсудила 200 тысяч рублей.За падение в инвалидной коляске из такси женщина отсудила 200 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Московский районный суд Петербурга принял решение о взыскании крупной компенсации со службы такси, которая оказывает услуги по социальной перевозке людей с ограниченными возможностями. Причиной стало падение женщины с подъемника прямо в инвалидной коляске. Все произошло еще в начале января 2019 года.

- Водитель такси не убедился в специально оборудованных средств (платформа электроподъемника) для выгрузки коляски, халатно исполнил свои обязанности и допустил бесконтрольное скатывание и опрокидывание коляски вместе с пострадавшей, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В результате падения прямо спиной в грязную лужу, женщина не только испачкалась, но и получила сотрясение мозга. А больше всего ее возмутило поведение таксиста. Он рывком поднял коляску, не предложил дальнейшую помощь и, не спросив, нужна ли дальнейшая помощь, уехал.

В добровольном порядке служба такси урегулировать инцидент отказалась и пострадавшая подала в суд. Она просила 300 тысяч рублей компенсации, но в итоге получит 200.

ИСТОЧНИК KP.RU

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