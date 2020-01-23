Улица превратилась в реку в Московском районе Петербурга

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:31:00+03:00

Автомобили проезжают по затопленному проеду, погруженные в воду [видео]

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Автомобилисты Петербурга шутят, что в Московском районе появилось новое море. На Дизельном проспекте образовалась огромная лужа шириной в 3 метра и длинной более 50 метров. Машины вынуждены ездить по дороге, наполовину погружаясь в воду, разрезая глядь, словно катера.

- В Дизельном «море» часто машины отрывают бампера и защиту картера, получают гидроудар двигателя. Вода при проезде по луже заливается в салон, - пожаловались в соцсети автомобилисты.

К сожалению, объехать эту реку у многих автомобилистов просто нет возможности, так как Дизельный проезд – единственный способ добраться до ЖК «Две Столицы».

Горожане отмечают, что жители дома каждый день пишут обращения, но вразумительного ответа, якобы, не получают. Поэтому они вынуждены добираться домой «вплавь».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/756350" frameborder="0"></iframe> В Петербурге затопило улицу и она превратилась в реку.

ИСТОЧНИК KP.RU