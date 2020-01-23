Улица превратилась в реку в Московском районе Петербурга
Автомобилисты Петербурга шутят, что в Московском районе появилось новое море. На Дизельном проспекте образовалась огромная лужа шириной в 3 метра и длинной более 50 метров. Машины вынуждены ездить по дороге, наполовину погружаясь в воду, разрезая глядь, словно катера.
- В Дизельном «море» часто машины отрывают бампера и защиту картера, получают гидроудар двигателя. Вода при проезде по луже заливается в салон, - пожаловались в соцсети автомобилисты.
К сожалению, объехать эту реку у многих автомобилистов просто нет возможности, так как Дизельный проезд – единственный способ добраться до ЖК «Две Столицы».
Горожане отмечают, что жители дома каждый день пишут обращения, но вразумительного ответа, якобы, не получают. Поэтому они вынуждены добираться домой «вплавь».
В Петербурге затопило улицу и она превратилась в реку.
ИСТОЧНИК KP.RU